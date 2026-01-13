Detienen a 4 integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit; son considerados como generadores de violencia

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que tras un par de operativos coordinados, se logró la detención de cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) en entidades como Nayarit y Jalisco.

A través de un comunicado emitido por el portal oficial del Gobierno de México, se señaló que las detenciones se lograron como parte de los trabajos de investigación mediante vigilancias móviles y áreas en un par de colonias de los estados de la República antes mencionados.

Detienen a 4 operadores del CJNG

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades de nuestro país, en los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y la misma SSPC.

Se informó que las primeras acciones se llevaron a cabo en el fraccionamiento Las Cañadas en el municipio de Zapopan, por lo cual con la información obtenida se logró que un juez de control emitiera una órden de cateo en el domicilio en donde se detuvieron a 3 sujetos entre los que destaca José Grabiel “N”, considerado como principal generador de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

Por otro lado en el municipio de Tepic, Nayarit se logró la detención de Luis Ignacio “N”, esto tras una serie de trabajos de investigación en la zona para la ubicación de los principales operadores del crimen organizado en la entidad.

En operativos coordinados en Jalisco y Nayarit, elementos de @Defensamx1, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron a 4 personas vinculadas a un grupo criminal responsable de actividades de extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas y trasiego de droga procedente de… pic.twitter.com/G6Ve4fGf2N — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 13, 2026

Decomisan armas de fuego y dosis de droga tras operativos en Jalisco y Nayarit

Más allá de la detención de estos cuatro sujetos, las autoridades de nuestro país dieron a conocer que se lograron decomisar tres armas de fuego, cargadores, cartuchos, aproximadamente 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos y 10 teléfonos celulares, los cuales serían utilizados para la coordinación de las células del CJNG .

De igual forma, se aseguró un arma larga, un cargador, dosis de cocaína y metanfetamina, 20 cartuchos, un vehículo, tres teléfonos celulares y una tableta electrónica.

