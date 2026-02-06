Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco esta acusado de secuestro contra candidato en 2021

Luego de la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro por el delito de extorsión, también se dio a conocer que está acusado de secuestro por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya realiza las investigaciones correspondientes.

Fiscal de Tequila, Diego Rivera acusado de secuestro

Según El Universal, tuvo acceso a la orden de aprehensión del presidente municipal y en el documento se señala que la FGR lleva a cabo una investigación en agravio contra dos personas.

Una de las víctimas confesó que tenía miedo de denunciar al alcalde pues temía por su vida y la de su familia; sin embargo, decidió ya no seguir callando. Reveló que era candidato a la presidencia municipal y Diego Rivera Navarro y Juan Gabriel Toribio Villareal planearon bajarlo de la candidatura.

El 24 de marzo de 2021 Villareal lo citó en el Restaurante La Posta y personas armadas llegaron para subirlo a la fuerza a una camioneta y llevarlo a una casa de seguridad donde descubrió que también se encontraba su suplente.

A ambos los agredieron y presionaron para firmar la renuncia a la candidatura y presentarla al secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC).

Funcionarios detenidos fueron trasladados a El Altiplano

Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila Jalisco; Juan Gabriel Toribio Villareal, director de catastro y predial fueron señalados por delincuencia organizada, secuestro y por su relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y tras su detención fueron trasladados al penal de máxima seguridad "El Altiplano" en Almoloya de Juárez en el Edomex.

Además, se giraron órdenes de aprehensión contra Diego López Ibarra de la Tesorería, Julio César Limón Trigueros, de la jefatura de gabinete y Severo Flores Mendoza alias “El rey mago” relacionado con el director de Seguridad Pública.

