Nueve alcaldes de la región del Centro y de la Montaña Baja de Guerrero suspendieron su participación en la Mesa de Construcción de la Paz y denunciaron omisión e indiferencia por parte de las autoridades.

La salida de los trabajos de seguridad se dio tan sólo unas semanas después de que habitantes de la zona denunciaron ataques constantes, amenazas y desplazamientos por parte de Los Ardillos.

“Ante la omisión, indiferencia y la falta de respuestas ediciones, hemos tomado la decisión política e institucional de retirarnos, a partir de esta fecha, de la denominada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, al considerar que dicho mecanismo ha dejado de cumplir con el propósito para el que fue creado”, se pudo leer en el comunicado este domingo 24 mayo.

🚨 Nueve alcaldes abandonaron la Mesa de Paz en Guerrero



Acusan simulación, exclusión y cero resultados ante la violencia



Dicen que sus pueblos viven ataques, amenazas y desplazamientos



Mientras Segob asegura que no hay abandono y presume operativos de seguridad pic.twitter.com/qWMF3TGPpU — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 24, 2026

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Acusan simulaciones y falta de resultados

En el mismo comunicado, los ediles sentencian que entraron a las mesas para encontrar soluciones reales, coordinación y estrategias; sin embargo, denunciaron que sólo recibieron simulaciones burocráticas y, hasta el momento, no hay responsables.

Ante esto, exigieron al gobierno local y al federal que actúen con seriedad y respeto ante la crisis de seguridad y violencia que vive toda la entidad.

“Guerrero no necesita más simulaciones ni decisiones unilaterales; necesitamos resultados reales, estrategias efectivas y autoridades que estén a la altura de la crisis que enfrentan nuestros municipios”, continuaron.

¿Exclusión en la Mesa de Seguridad de Guerrero?

Los alcaldes condenaron la exclusión que vivieron el pasado 22 de mayo en Chilapa de Álvarez, en una reunión con autoridades locales y federales, la calificaron de “inadmisible y ofensivo”.

“Resulta inadmisible y ofensivo que autoridades electas constitucionalmente, representantes legítimos del pueblo y responsables directos de la gobernabilidad de nuestros municipios, seamos tratamos con desprecio, desconfianza y exclusión”, puntualizaron.

¿Cuáles son los municipios que abandonan la Mesa de Seguridad de Guerrero?

El comunicado fue firmado por los siguientes presidentes municipales:

Micaela Manzano Martínez , presidenta municipal de José Joaquín de Herrera

, presidenta municipal de José Joaquín de Herrera Khalia Areli ramos Decena , presidente municipal de Zitlala

, presidente municipal de Zitlala Ángel Aguilar Romero , presidente municipal de Acatepec

, presidente municipal de Acatepec Alberto Micho Campos , presidente municipal de Tixtla de Guerrero

, presidente municipal de Tixtla de Guerrero David Astudillo Morales , presidente municipal de Quechultenango

, presidente municipal de Quechultenango Pedro Ojeda Reyes , presidente municipal de Ahuacuotzingo

, presidente municipal de Ahuacuotzingo Gerardo Mosso López , presidente municipal de Mochitlán

, presidente municipal de Mochitlán Jesús Vázquez García , presidente municipal de Mártir de Cuilapan

, presidente municipal de Mártir de Cuilapan Guillermo Matías Barrón, presidente municipal de Atlixtac

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