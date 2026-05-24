René Hernández López, subdirector de Seguridad Pública del municipio de Igualapa, fue asesinado tras un ataque armado en la región de la Costa Chica de Guerrero. Su homicidio se registró a casi un año del ataque a su antecesor.

Según los reportes de medios locales, los hechos se registraron el viernes 22 de mayo cerca de las 18:20 horas sobre la calle Hidalgo, cuando hombres armados abrieron fuego contra René Hernández y otro hombre.

Después de disparar en varias ocasiones contra las víctimas, los agresores huyeron del lugar. El cuerpo de René Hernández y del otro hombre quedaron tendidos hasta que llegaron los servicios de emergencia, que verificaron que ya no contaban con signos vitales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién era René Hernández López?

René Hernández López asumió la subdirección de Seguridad Pública de Igualapa en julio de 2025, después de que su antecesor Eliseo García Mosso, fuera asesinado, al igual que otros tres elementos, durante una emboscada en la carretera federal Pinotepa Nacional-Acapulco.

Hay que señalar que hasta el momento las autoridades del municipio no han confirmado el homicidio de este mando policial y solo se han limitado a informar que continúa la vigilancia en diversas zonas de la entidad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.