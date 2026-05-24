Juana Barraza Samperio, apodada como “La Mataviejitas”, habría sido hospitalizada de emergencia por complicaciones de insuficiencia renal, enfermedad que se ha agravado durante su estadía en la cárcel.

De acuerdo con los reportes, la mujer de 68 años fue trasladada del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla al Hospital Belisario Domínguez, ubicado en la alcaldía Iztapalapa durante la noche del sábado y podría ser dada alta en las siguientes horas.

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¿Qué pasará con “La Mataviejitas”?

Una vez que Juana Barraza sea dada de alta regresará al Centro Penitenciario para seguir cumpliendo su condena de 759 años de prisión, tras asesinar a por lo menos 16 mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México (CDMX).

Esta no es la primera vez que la mujer, catalogada como una asesina en serie, es trasladada a un hospital del Valle de México, ya que en 2023 se fracturó el fémur tras una caída y fue atendida en el Hospital General Xoco.

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