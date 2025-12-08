Colectivos de búsqueda localizan 20 restos humanos en el Mirador Topilejo

El colectivo de búsqueda Hasta Encontrarles y familias organizadas reportaron el hallazgo de 20 restos óseos humanos durante una jornada intensiva realizada del 4 al 6 de diciembre en la zona del Mirador Topilejo , en la alcaldía Tlalpan.

El descubrimiento, confirmado a través de un comunicado público, representa uno de los episodios más relevantes de búsqueda ciudadana en la zona sur de la Ciudad de México (CDMX).

Un hallazgo que inició con un solo hueso

El viernes 5 de diciembre, integrantes del colectivo Una Luz en el Camino encontraron un primer hueso humano mientras recorrían una parte del Mirador Topilejo .

Como marca el protocolo, las buscadoras embalaron adecuadamente la pieza y la entregaron a las autoridades capitalinas, quienes ahora están a cargo del análisis forense para determinar su origen y posible identidad.

El embalaje, explicaron, garantiza la integridad de la evidencia y evita contaminación durante su traslado al laboratorio. Para las familias, este paso es fundamental: “Cada hallazgo es un símbolo de esperanza y una oportunidad para acercarnos a la verdad”, señalaron.

Regreso a la zona y nueva localización de restos

Un día después, el sábado 6, las buscadoras regresaron al punto, pero esta vez el hallazgo fue mucho más amplio: 20 elementos óseos, entre ellos al menos tres tibias, costillas y segmentos que podrían pertenecer a más de una persona, de acuerdo con fuentes consultadas.

Además, se ubicaron bolsas de plástico con objetos que suelen usarse para inmovilizar a víctimas, lo que refuerza la línea de investigación que apunta a prácticas de grupos criminales que operan en la zona .

Participación federal y zona de riesgo

De acuerdo a los colectivos, las jornadas contaron con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch . Asistieron elementos de una unidad científica especializada recientemente creada por el Gobierno federal, integrada por expertos en peritaje y logística de campo.

Según integrantes de los colectivos, la zona no había sido explorada a detalle antes debido a su complejidad geográfica —requiere técnicas de rappel— y a reportes que la identifican como un punto donde presuntos grupos criminales arrojan restos humanos.

Un territorio marcado por la violencia

Topilejo ha sido escenario de hallazgos recurrentes. En julio de 2024 se localizaron restos de dos mujeres venezolanas asesinadas por una célula del Tren de Aragua , cuyos integrantes fueron detenidos meses después.

Los colectivos reiteraron que continuarán buscando “hasta encontrarles” y pidieron que las autoridades mantengan los operativos y resguardo permanente del área para garantizar una investigación efectiva.

