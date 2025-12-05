Detienen a 10 sujetos ligados al crimen organizado en Michoacán; aseguraron armas y narcóticos

A través de las diferentes plataformas oficiales del Gobierno de México, se dio a conocer la detención de 10 sujetos ligados al crimen organizado en en el estado de Michoacán , esto como parte del Plan por la Paz y la Justicia que se puso en marcha tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Fue por medio de un comunicado oficial emitido por el Gabinete de Seguridad, que se informó que las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo, lugares en los cuales también se aseguraron narcóticos y demás.

¿Cómo fueron las acciones para detener a los delincuentes en Michoacán?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), así como de instituciones locales.

Se señaló que fue en coordinación con los tres órdenes de gobierno, que se logró la detención de estos sujetos en los municipios de Michoacán antes mencionados, lugar en el cual también se aseguraron armas y narcóticos.

¿Qué se aseguró tras los operativos en Michoacán?

Lo mencionado por las autoridades de nuestro país, señala que más allá de los sujetos que fueron detenidos en los municipios michoacanos , se logró asegurar lo siguiente:

Ocho armas de fuego

438 cartuchos

Cinco kilogramos de marihuana

Diversas dosis de metanfetamina

Cinco vehículos

Vale la pena mencionar que el Gabinete de Seguridad de nuestro país, señaló que se mantienen los reconocimientos a pie y los patrullajes en las huertas de aguacate, limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias cítricas para evitar otros delitos.

Suman más de 160 detenidos en el último mes en México

Se resaltó que del pasado 10 de noviembre al jueves 4 de diciembre de este 2025, se han logrado detener a 165 personas, además de que se han asegurado 68 armas de fuego, 7 mil 409 cartuchos, 375 cargadores útiles, y decenas de vehículos.

