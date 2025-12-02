Detienen a maestro en Michoacán por extorsión agravada a alumna de Normal

Edgar 'N', maestro de nivel superior, fue aprehendido por el delito de extorsión agravada en contra de una estudiante de la Escuela Normal para Educadoras, en Morelia, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión en contra del docente después de que la víctima comenzara a recibir llamadas y mensajes intimidatorios, mediante los cuales le exigía, a través de violencia psicológica, que interviniera para favorecer el ingreso irregular de una alumna no aprobada a dicha institución.

¿Cómo fue la detención del maestro?

Las acciones por parte del maestro fueron del conocimiento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, por lo que se creó una Carpeta de Investigación. Posteriormente las pruebas permitieron solicitar ante un Juez de Control la orden de aprehensión.

Edgar 'N' fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

¿Cómo se castiga la extorsión en Michoacán?

En noviembre de 2025, el Senado de la República avanzó en la creación de un nuevo marco legal para enfrentar la extorsión en el país. La propuesta tiene el objetivo de homologar el tipo penal en todo el país y endurecer las sanciones.

El dictamen impone penas que van de los 15 a los 25 años de cárcel para las personas que cometan extorsión, con castigos severos cuándo se trate de casos agravados. Los servidores públicos que cometan este delito o lo faciliten se enfrentarán a sanciones de prisión iguales.

