Desmantelan red de narcotráfico que operaba en Zona Centro y Barrio de Tepito; detienen a 7

En una acción simultánea realizada este jueves, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ejecutó varios cateos en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero. El operativo resultó en la detención de siete personas presuntamente vinculadas con la venta y distribución de droga en Tepito y zonas aledañas del Centro Histórico.

El diputado Pablo Vázquez Camacho informó en su cuenta de X que esta estrategia forma parte de un plan integral para debilitar a los grupos criminales que operan en la capital, especialmente en barrios con antecedentes de violencia y narcotráfico como Tepito.

Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos delictivos generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron órdenes de cateo simultáneas en @AlcCuauhtemocMx, @A_VCarranza, @IztacalcoAl y @TuAlcaldiaGAM.



Fueron detenidas siete personas… pic.twitter.com/kOXgHpqceu — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 6, 2025

Realizan cateos en puntos de acopio y venta de drogas

Los cateos derivaron de una investigación iniciada tras múltiples denuncias ciudadanas sobre puntos de acopio y venta de drogas. Con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Secretaría de Seguridad federal, la SSC realizó labores de inteligencia y vigilancia que permitieron obtener órdenes judiciales y ejecutar los operativos con sustento legal.

Cada intervención se llevó a cabo bajo protocolos de respeto a los derechos humanos y con el uso proporcional de la fuerza, lo que garantizó el éxito de la operación sin incidentes mayores.

Durante los registros, los agentes decomisaron:



Más de mil dosis de sustancias ilícitas, entre ellas cocaína y marihuana

Cuatro mujeres y tres hombres de entre 28 y 65 años

@PabloVazC | X Más de mil dosis de sustancias aparentemente ilícitas fueron confiscadas, incluyendo cocaína y marihuana en diversas presentaciones.

Los inmuebles quedaron bajo resguardo y los objetos incautados fueron entregados al Ministerio Público. Según fuentes de seguridad, la acción simultánea impidió que los grupos delictivos alertaran a sus cómplices o destruyeran evidencias, reduciendo su capacidad operativa en la zona.

Lo que sigue en la lucha contra la droga en Tepito

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y ampliar las investigaciones sobre las redes criminales que operan en el centro capitalino. Las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso de mantener presencia policial en las zonas intervenidas y continuar con las operaciones estratégicas para desarticular células dedicadas al tráfico de drogas.

