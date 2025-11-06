Desmantelan red de narcotráfico que operaba en Zona Centro y Barrio de Tepito; detienen a 7
Autoridades de la CDMX capturan red de narcomenudeo durante una operación coordinada en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero.
En una acción simultánea realizada este jueves, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ejecutó varios cateos en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero. El operativo resultó en la detención de siete personas presuntamente vinculadas con la venta y distribución de droga en Tepito y zonas aledañas del Centro Histórico.
El diputado Pablo Vázquez Camacho informó en su cuenta de X que esta estrategia forma parte de un plan integral para debilitar a los grupos criminales que operan en la capital, especialmente en barrios con antecedentes de violencia y narcotráfico como Tepito.
Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos delictivos generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron órdenes de cateo simultáneas en @AlcCuauhtemocMx, @A_VCarranza, @IztacalcoAl y @TuAlcaldiaGAM.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 6, 2025
Fueron detenidas siete personas… pic.twitter.com/kOXgHpqceu
Realizan cateos en puntos de acopio y venta de drogas
Los cateos derivaron de una investigación iniciada tras múltiples denuncias ciudadanas sobre puntos de acopio y venta de drogas. Con apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Secretaría de Seguridad federal, la SSC realizó labores de inteligencia y vigilancia que permitieron obtener órdenes judiciales y ejecutar los operativos con sustento legal.
Cada intervención se llevó a cabo bajo protocolos de respeto a los derechos humanos y con el uso proporcional de la fuerza, lo que garantizó el éxito de la operación sin incidentes mayores.
Durante los registros, los agentes decomisaron:
- Más de mil dosis de sustancias ilícitas, entre ellas cocaína y marihuana
- Cuatro mujeres y tres hombres de entre 28 y 65 años
Los inmuebles quedaron bajo resguardo y los objetos incautados fueron entregados al Ministerio Público. Según fuentes de seguridad, la acción simultánea impidió que los grupos delictivos alertaran a sus cómplices o destruyeran evidencias, reduciendo su capacidad operativa en la zona.
Lo que sigue en la lucha contra la droga en Tepito
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y ampliar las investigaciones sobre las redes criminales que operan en el centro capitalino. Las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso de mantener presencia policial en las zonas intervenidas y continuar con las operaciones estratégicas para desarticular células dedicadas al tráfico de drogas.
