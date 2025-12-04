inklusion.png Sitio accesible
Inseguridad obliga a mexicanos a adaptar su casa como una fortaleza

Los mexicanos hacen lo posible para defender sus casas debido al alto índice de inseguridad; buscan protegerse con cámaras, muros altos, candados y más.

Publicado por: Adriana Pacheco

Los mexicanos se han encerrado en sus casas debido a la inseguridad y con el objetivo de que también estén seguros en sus viviendas, han convertido estas en fortalezas.

Ahora las familias optan por muros más altos, picos en los portones y bardas, así como guardias de seguridad (quienes pueden). De acuerdo con René Bolio, de la Comisión Mexicana de Defensa de Derechos Humanos, los mexicanos gastán dinero por temas que no deberían porque es obloigación del Estado.

