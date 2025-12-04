Inseguridad obliga a mexicanos a adaptar su casa como una fortaleza

Los mexicanos se han encerrado en sus casas debido a la inseguridad y con el objetivo de que también estén seguros en sus viviendas, han convertido estas en fortalezas.

Ahora las familias optan por muros más altos, picos en los portones y bardas, así como guardias de seguridad (quienes pueden). De acuerdo con René Bolio, de la Comisión Mexicana de Defensa de Derechos Humanos, los mexicanos gastán dinero por temas que no deberían porque es obloigación del Estado.