Detienen a cinco personas en Sinaloa; aseguran armas y vehículos robados

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que durante dos operativos se logró la detención de cinco hombres en posesión de armas de fuego, que circulaban en vehículos con reporte de robo en Sinaloa .

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Detienen a cinco personas en Sinaloa

De acuerdo con el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) realizaban una investigación sobre la operación de una célula delictiva.

Fue en la sindicatura de El Habal, en Mazatlán, Sinaloa, donde se detuvo a dos hombres y se les aseguró, un arma de fuego larga, tres cargadores, tres equipos de radio comunicación y un vehículo con reporte de robo.

Posteriormente en un camino de la sindicatura de Alcoyonqui, en Culiacán , los uniformados realizaban recorridos de seguridad y detectaron a tres hombres armados de 20, 21 y 23 años que circulaban en una camioneta sin placas.

Ante ello, les marcaron el alto y les solicitaron que descendieran del vehículo para realizarles una revisión. Fue así que lograron asegurar dos armas de fuego cortas y un arma de fuego larga y detectaron que la camioneta contaba con reporte de robo.

En dos acciones operativas en Sinaloa, elementos de @SSPCMexico @SEMAR_mx, @Defensamx1, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron a cinco personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región.

En Mazatlán fueron… pic.twitter.com/4p65tsajFS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 6, 2025

Culiacán, Sinaloa, la ciudad más insegura de México

Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 88.3 % de los habitantes de la capital sinaloense consideran que es inseguro vivir ahí y con ello, se convierte en la ciudad más insegura de México.

Por el contrario, Los Mochis es una de las ciudades con menor percepción de inseguridad, pues solo el 19.2 % de su población consideró riesgoso vivir ahí. Las conductas delictivas más comunes son: consumo de alcohol en la vía pública con 58.2 %; robos o asaltos con 47.6 % y la venta o consumo de drogas con 39.9 %.

Operativo de seguridad en Michoacán deja muertos y heridos [VIDEO] Un operativo en Huitzontla, Michoacán, terminó en enfrentamiento dejando 12 agresores muertos, 3 elementos de la Marina heridos y 9 criminales detenidos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.