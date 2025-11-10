Detienen al director municipal y a policías en Jalapa, Tabasco, por vínculos con La Barredora y el CJNG

Miguel Luciano “N”, director de la Policía Municipal de Jalapa, Tabasco, fue detenido junto con al menos cinco agentes bajo su mando, acusados de tener vínculos con el grupo delictivo La Barredora , una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ha sido señalada como responsable de la reciente ola de violencia en el estado.

⚪️Comunicado: La #FGETabasco informa sobre detenciones relacionadas con posibles hechos violentos en #Macuspana. pic.twitter.com/R2hmHh0N4u — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) November 10, 2025

Operativo coordinado en el centro de Jalapa

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), la captura se realizó el domingo 9 de noviembre durante un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Los agentes fueron asegurados en una vivienda ubicada en las inmediaciones del centro de Jalapa, donde se registraron detonaciones de arma de fuego y fueron localizadas armas de distintos calibres.

Medios locales reportaron que durante el cateo también fue encontrado un reptil utilizado presuntamente con fines de intimidación, relacionado con la célula delictiva conocida como El Señor de las Montañas.

El Registro Nacional de Detenciones (RND) confirmó el arresto del mando policiaco, quien se encontraba “en traslado”, sin precisar el lugar ni la hora exacta de su detención.

Relación con un triple homicidio en Macuspana

Las autoridades estatales indicaron que la detención estaría vinculada con los hechos violentos ocurridos el 7 de noviembre en Macuspana , donde tres mujeres fueron asesinadas en la ranchería El Castaño.

Según el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador , una de las víctimas era familiar de un presunto generador de violencia, por lo que el crimen estaría relacionado con la disputa territorial entre grupos rivales del narcotráfico.

La Barredora, célula del CJNG en Tabasco

Durante 2025, la Fiscalía y fuerzas federales han detenido a 14 personas vinculadas a La Barredora , entre ellas funcionarios municipales y presuntos operadores financieros.

La organización cobró notoriedad tras la ficha roja emitida por Interpol contra Hernán Bermúdez Requena , señalado como su líder, además de su detención en Paraguay.

La FGET reiteró que continuará con las investigaciones y acciones operativas “para garantizar la paz y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables”.

