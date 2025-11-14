Siguen sin recursos; niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora” y cuentas seguirán bloqueadas

El caso de Hernán Bermúdez Requena , exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato de Adán Augusto como gobernador de Tabasco, sigue dando mucho de qué hablar, pues recientemente se dio a conocer que un juez negó el amparo para el desbloqueo de las cuentas bancarias de los hijos de “El Comandante”.

Información dada a conocer por medios nacionales, señaló que fue la titular del Juzgado Primero de Distrito de Tabasco quien negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo que promovieron los hijos de Bermúdez Requena.

Fue en julio de este mismo 2025, que los hijos del también conocido como “El Comandante” o “El Abuelo”, promovieron un amparo para solicitar el desbloqueo de las cuentas bancarias de las empresas familiares, lo cual se dio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

¿Por qué bloquearon las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez y sus familiares?

Fue a mediados de este 2025 y dentro de la tormenta en contra de Hernán Bermúdez y Adán Augusto López, que la UIF a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas del entonces secretario de Seguridad en Tabasco y la de sus empresas familiares por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Investigaciones sobre el caso, apuntan a Bermúdez Requena como el líder y fundador del grupo criminal de “La Barredora”, la cual se dedicaba a la extorsión, secuestro exprés, así como diversos delitos de asociación delictuosa.

Vínculos entre Hernán Bermúdez y La Barredora

De acuerdo con la información que ha surgido con el paso de los meses, el exfuncionario de Tabasco fue el encargado de crear al grupo criminal antes mencionado, además de que investigaciones señalan que Bermúdez Requena se encargó de infiltrar al corporativo de seguridad del estado a presuntos criminales.

¿Qué ha pasado con el caso de Hernán Bermúdez?

Vale la pena mencionar que hasta este viernes 14 de noviembre, Hernán Bermúdez se encuentra preso dentro de un penal de máxima seguridad en el Estado de México (Edomex), esto en espera de que se conozca su sentencia final por los nexos y vínculos que tiene con La Barredora.

