Reportan balacera en plaza comercial Arkana de Cuautitlán Izcalli; hay dos muertos

Dos personas armadas ingresaron al interior de la plaza comercial Arkana y realizaron disparos dentro de una lavandería.

Actualizado el 01 diciembre 2025 23:35hrs
Publicado por: Tania Itzel Vargas
  • Este lunes 1 de diciembre se registró una balacera en la plaza comercial Arkana, ubicada en Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México (Edomex).
  • De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó al centro comercial y realizó disparos en contra de tres personas que se encontraban al interior de una lavandería.
  • Las autoridades informaron que hay dos personas muertas y una lesionada.

Edomex
