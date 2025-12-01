Reportan balacera en plaza comercial Arkana de Cuautitlán Izcalli; hay dos muertos
Dos personas armadas ingresaron al interior de la plaza comercial Arkana y realizaron disparos dentro de una lavandería.
Actualizado el 01 diciembre 2025 23:35hrs
- Este lunes 1 de diciembre se registró una balacera en la plaza comercial Arkana, ubicada en Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México (Edomex).
- De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó al centro comercial y realizó disparos en contra de tres personas que se encontraban al interior de una lavandería.
- Las autoridades informaron que hay dos personas muertas y una lesionada.