Reportan desaparición de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una ficha de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro , quien fue visto por última vez el 2 de noviembre.

La última publicación que hizo el exedil en sus redes sociales fue una fotografía en donde se le observa en la tumba de su mamá el sábado 1 de noviembre por Día de Muertos. "La mayoría de los días soy fuerte y estoy concentrado en crecer y que te sientas orgulloso de mi misión en el mundo...Pero en días como hoy es donde la fuerza se pierde y se revive el sonido de tu sonrisa y la luz de tu mirada".

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles son las señas particulares de Alejandro Correa?

Alejandro Correa Pérez tiene 41 años de edad, pesa 85 kilos, mide 1.78 metros, su cabello es lacio y corto. Tiene una cicatriz entre la nariz y el párpado en el lado derecho, cicatriz en ceja derecha, además de un tatuaje en el antebrazo derecho con la leyenda "mamá" y otro con la leyenda "NO TEMAS PORQUE YO ESTOY CONTIGO" en el brazo derecho.

¿Cuándo fue la última vez que fue visto Alejandro Correa?

El exalcalde fue visto por última vez aproximadamente a las 2:00 horas en Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo, Michoacán, el domingo 2 de noviembre de 2025, "desconociendo desde ese momento su paradero, por lo que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de un delito".

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

