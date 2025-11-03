Decomisan 15 kilos de marihuana tras recorrido de vigilancia en Sinaloa
El aseguramiento se realizó después de recorridos terrestres en la colonia Capistrano, Sinaloa; además de la marihuana se encontraron 21 artefactos explosivos.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre el aseguramiento 15 kilos de marihuana después de un operativo junto a la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento se realizó después de recorridos terrestres en las inmediaciones de la colonia Capistrano, en la capital del estado. El personal militar se percató de un olor característico de la marihuana, por lo que decidió investigar y encontró 15 kilos esta sustancia nociva para la salud.
Otros decomisos en Sinaloa
Este 3 de noviembre, la Secretaría de Seguridad del Estado también aseguró 21 artefactos explosivos en Badiraguato, durante un despliegue terrestre en la comunidad La Palma.
Ante el aseguramiento se dio conocimiento al Ministerio Público y a la Célula Contra Artefactos Explosivos del Ejército, que se encargó de destruirlos.
