Decomisan 15 kilos de marihuana tras recorrido de vigilancia en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre el aseguramiento 15 kilos de marihuana después de un operativo junto a la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento se realizó después de recorridos terrestres en las inmediaciones de la colonia Capistrano, en la capital del estado. El personal militar se percató de un olor característico de la marihuana, por lo que decidió investigar y encontró 15 kilos esta sustancia nociva para la salud.

Grupo Interinstitucional localiza y asegura 15 kilogramos de presunta marihuana



En Culiacán, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República,… pic.twitter.com/P7IW0r6e37 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 3, 2025

Otros decomisos en Sinaloa

Este 3 de noviembre, la Secretaría de Seguridad del Estado también aseguró 21 artefactos explosivos en Badiraguato, durante un despliegue terrestre en la comunidad La Palma.

Ante el aseguramiento se dio conocimiento al Ministerio Público y a la Célula Contra Artefactos Explosivos del Ejército, que se encargó de destruirlos.

Grupo Interinstitucional asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato; la Célula Contra Artefactos Explosivos se encarga de destruirlos



Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección… pic.twitter.com/tYhL9DHCW5 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 3, 2025

