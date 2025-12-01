SEMAR y García Harfuch aseguran 600 kg de metanfetamina en Mazatlán; afectación millonaria

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que tras una operación de la Secretaría de Marina (Semar) se aseguraron 600 kilos de metanfetamina y otras drogas.

De acuerdo con el jefe del Gabinete de Seguridad, la droga estaba oculta en el doble fondo de un tractocamión. Con dicho aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis llegarán a la población.

¿Cómo fue el operativo de la Semar?

Después de trabajos de investigación, el operativo se realizó en el interior del Recinto Portuario de Mazatlán, cuando elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria detuvieron un tractocamión.

En el lugar aseguraron al conductor, así como 399 cajas que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo del vehículo.

¿Cuál fue la afectación económica?

De acuerdo con la SSPC, lo asegurado representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 282 millones 217 mil 536 pesos.

