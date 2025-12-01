Encuentran a 400 menores en una fiesta clandestina en Nuevo León; había un arma y dinero

Autoridades municipales de San Pedro Garza García, Nuevo León , clausuraron una fiesta clandestina en la que se encontraban entre 350 y 400 menores de edad, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte nocturno por música a alto volumen y, posteriormente, una denuncia por la presunta incomunicación de una adolescente.

Todo ocurrió la noche del 28 de noviembre, policías acudieron inicialmente al Fraccionamiento San Patricio tras recibir el reporte vecinal, aunque no lograron ubicar el origen del ruido.

Sin embargo, minutos después, un hombre alertó a las autoridades asegurando que su hija estaba retenida dentro de una propiedad cercana. Ante ello, los oficiales regresaron al lugar y ampliaron la búsqueda.

Encuentran a casi 400 menores de edad en fiesta clandestina en San Pedro pic.twitter.com/1oXbhNJt6S — Martin Fuentes (@MartinFuentes) November 30, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fiesta operaba en una propiedad abandonada rentada vía WhatsApp

En el sitio, los elementos municipales localizaron un inmueble que, de acuerdo con el secretario de Seguridad de San Pedro, José Luis Kuri , funcionaba como sede de eventos clandestinos convocados y organizados mediante grupos de WhatsApp.

“Ubicamos esta propiedad donde se encontraban entre 350 y 400 menores, que los tenían resguardados, no los dejaban salir”, explicó Kuri, quien detalló que el inmueble llevaba tiempo abandonado y se rentaba informalmente para fiestas sin autorización, sin medidas de seguridad y sin supervisión adulta.

Dentro del lugar, los oficiales encontraron decenas de botellas de alcohol, equipo de sonido y un gran número de jóvenes, algunos de ellos intentando salir ante la presencia de los uniformados.

Alcaldía Cuauhtémoc desaloja predio con más de 2 mil 500 menores de edad en fiesta clandestina [VIDEO] La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que en el predio se encontraron botellas con alcohol adulterado, así como menores de edad intoxicados.

Once detenidos con arma, dinero en efectivo y equipo táctico

Durante el operativo se detuvo a 11 personas adultas, presuntamente encargadas de la organización y seguridad del evento clandestino . Las autoridades informaron que los detenidos portaban un arma de fuego calibre 9 mm, cascos balísticos, equipos de radiocomunicación, básculas y más de 100 mil pesos en efectivo.

El hallazgo del arma motivó que se diera aviso inmediato a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que ya inició las investigaciones correspondientes para determinar el origen del armamento y posibles vínculos con actividades delictivas.

Menores regresan a sus familias; caso queda en manos del Ministerio Público

Tras verificar su integridad física, los menores fueron entregados a sus padres o tutores. En tanto, los detenidos fueron trasladados al C2 municipal para su puesta a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

Las autoridades municipales reiteraron que continuarán con operativos para detectar propiedades utilizadas para eventos clandestinos, especialmente aquellos que involucran a menores de edad sin supervisión ni condiciones de seguridad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.