Detienen a 3 en Puebla por extracción y traslado de hidrocarburo robado; aseguran una pipa de gas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó la detención de tres hombres presuntamente dedicados al robo y traslado de hidrocarburo , durante un operativo conjunto con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

El despliegue se realizó en la localidad llamada La Preciosita, que pertenece al municipio de Santa Rita Tlahuapan, en el estado de Puebla. En el lugar, los elementos de la Semar y la SSP aseguraron una pipa de gas LP, que presuntamente se utilizaba para el traslado del combustible robado. Te contamos los detalles.

La SSP estatal reporta a 3 detenidos por extracción y venta de combustible

De acuerdo con el reporte oficial, los tres detenidos fueron Araí N., de 30 años; Alberto N., de 25 años; y Aldo N, de 23 años. Durante el operativo de la Semar y la SSP para desmantelar a las células delictivas dedicadas al robo de hidrocarburo, las autoridades federales y estatales lograron el decomiso de una pipa de gas LP y una camioneta blanca sin placas de circulación.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, el cual se ha ubicado consistentemente entre los municipios con mayor incidencia de robo de hidrocarburos en el estado de Puebla durante 2024 y 2025, según datos de Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) y datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2024.

Autoridades inician las investigaciones por robo de hidrocarburo en Santa Rita Tlahuapan

Según el comunicado de la SSP del estado de Puebla, todos los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero federal, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

Tras el operativo, la SSP de Puebla informó que se abrió una carpeta de investigación para identificar la red de distribución del combustible y posibles vínculos de los sospechosos con otras células dedicadas al robo de hidrocarburo .

Con esta acción, las autoridades estatales destacaron un nuevo golpe al robo de combustible, delito que continúa siendo uno de los principales focos de atención en Puebla y la región centro del país.

