Detienen a José Socorro “N”, alias L-12, tras operativo en Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , informó sobre dos operativos realizados en Sinaloa que derivaron en la captura de José Socorro “N”, alias L-12, identificado como uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de México, así como de otros 14 presuntos integrantes de grupos delictivos.

En este despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en un operativo de control territorial que incluyó cateos, vigilancia aérea y puntos de revisión en comunidades cercanas a Navolato.

En dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y autoridades estatales realizaron acciones que permitieron detener a generadores de violencia con impacto tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa.

¿Quién era el 'L-12'?

De acuerdo con García Harfuch, L-12 contaba con tres órdenes de aprehensión por homicidio y por presunta participación en hechos de violencia registrados en Tijuana, Baja California , donde autoridades federales lo vinculaban con la operación de células delictivas dedicadas a extorsión, cobro de piso y trasiego de drogas hacia la frontera.

Según autoridades federales, su detención representa “un golpe relevante” para una estructura criminal que operaba entre Baja California y Sonora.

Operativo en Navolato deja 14 detenidos y aseguramiento de armamento

En una segunda acción, realizada en el municipio de Navolato, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo simultáneo que culminó con la detención de 14 personas.

Durante el aseguramiento, se encontraron 13 armas largas y una ametralladora, equipo que, de acuerdo con García Harfuch , “fue asegurado para evitar su uso contra la población y contra las autoridades”.

Acciones coordinadas contra grupos delictivos

El secretario destacó que ambos resultados forman parte de la estrategia permanente del Gobierno de México para limitar la operación de grupos delictivos en el noroeste del país.

Subrayó que el uso de inteligencia interinstitucional ha permitido “desarticular células responsables de hechos de violencia que afectan directamente a las comunidades”.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán los operativos en Baja California y Sinaloa , zonas consideradas estratégicas por la presencia de actividades del crimen organizado y rutas del narcotráfico.

