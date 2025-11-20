Cae el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Jorge Armando “N” fue capturado en Morelia como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La célula delictiva involucrada está relacionada con otro grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación .

. La captura fue realizada por el gabinete de seguridad y autoridades estatales tras ubicarlo mediante inteligencia .

. El análisis de un teléfono recuperado permitió identificar a los participantes y reconstruir la planificación del ataque .

y . El grupo operaba mediante un chat donde se ordenó vigilar al alcalde, seguir su ruta y disparar incluso si estaba acompañado.

