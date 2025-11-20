Cae el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo
Detienen a “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; la célula ligada al CJNG planeó el ataque vía mensajes.
Jorge Armando “N” fue capturado en Morelia como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Suscríbete a
nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
- La célula delictiva involucrada está relacionada con otro grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.
- La captura fue realizada por el gabinete de seguridad y autoridades estatales tras ubicarlo mediante inteligencia.
- El análisis de un teléfono recuperado permitió identificar a los participantes y reconstruir la planificación del ataque.
- El grupo operaba mediante un chat donde se ordenó vigilar al alcalde, seguir su ruta y disparar incluso si estaba acompañado.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.