Seguridad
Video

Cae el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; la célula ligada al CJNG planeó el ataque vía mensajes.

Publicado por: Ximena Ochoa

Jorge Armando “N” fue capturado en Morelia como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

  • La célula delictiva involucrada está relacionada con otro grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.
  • La captura fue realizada por el gabinete de seguridad y autoridades estatales tras ubicarlo mediante inteligencia.
  • El análisis de un teléfono recuperado permitió identificar a los participantes y reconstruir la planificación del ataque.
  • El grupo operaba mediante un chat donde se ordenó vigilar al alcalde, seguir su ruta y disparar incluso si estaba acompañado.

Michoacán
Omar García Harfuch
