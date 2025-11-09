Vinculan a proceso a “El Charro” y uno de sus colaboradores en Aguascalientes

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en Aguascalientes obtuvo vinculación a proceso contra Armando 'N' , alias "El Charro", señalado como principal generador de violencia en la entidad, así como uno de sus colaboradores, por delitos contra la salud, portación sin licencia vigente de armas exclusivas del Ejército y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

🚨#AlertaADN



Vincularon a proceso a Armando "N", alias “El Charro”, señalado como principal generador de violencia en Aguascalientes, y a uno de sus colaboradores, por delitos contra la salud, portación sin licencia vigente de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y… https://t.co/YuldmU8fj2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 9, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo de un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Aguascalientes, vinculación a proceso en contra de Armando 'N' y José 'N'.

Delincuente golpea y somete a una persona para robarle en Aguascalientes [VIDEO] Una cámara de seguridad logró captar el momento en el que un delincuente golpea y somete a una persona en la colonia Cerro Alto en Aguascalientes.

Detención de "El Charro" y su cómplice

Los dos hombres fueron detenidos en días pasados luego de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, asegurándoles un arma de fuego larga con su cargador abastecido, clorhidrato de metanfetamina, alrededor de 584 mil pesos en moneda nacional, teléfonos celulares y tarjetas en las que se observan leyendas de una organización criminal.

El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra la Salud, expuso las pruebas y por ende el juez le otorgó la vinculación a proceso.

Prisión preventiva oficiosa para "El Charro"

Tras la presentación de pruebas, el juez le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa a "El Charro", en el CEFERESO 1 Altiplano en Almoloya de Juárez y José 'N', en el CEFERESO 12 en Guanajuato.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.