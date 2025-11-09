Asesinan a estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Un estudiante de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue asesinado en un intento de asalto , confirmó la institución educativa a través de un comunicado en donde también expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

De acuerdo con los reportes, el estudiante fue víctima de un intento de robo en la vía pública, durante la madrugada del sábado 8 de noviembre, en las cercanía de la zona universitaria poniente. Ante ello, la institución pidió las autoridades reforzar las acciones de seguridad.

Jorge Dávila Ramírez, pasante de Servicio Social

El estudiante fue identificado como Jorge Dávila Ramírez, pasante del Servicio Social en el área de Cirugía Maxilofacial. El joven murió en el Hospital Central, a causa de los impactos de bala que recibió en el pecho.

La UASLP señaló que Jorge será especialmente recordado por su buen rendimiento y amor a su profesión y aunque su asesinato no ocurrió en las instalaciones de la facultad, sí ocurrió en la zona de la universidad.

Exigen investigación de asesinato de estudiante

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí expresó sus condolencias a la ingeniera Virginia Ramírez Martínez por el fallecimiento de su hijo.

Por su parte, la Facultad de Estomatología exigió a las autoridades una investigación pronta y justa para dar con los responsables de este delito.

