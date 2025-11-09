Reaparece el “segundo tirador”; detienen a exagente del CISEN implicado en el magnicidio de Colosio

Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y quien fue señalado en 1994 como el presunto “segundo tirador” en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta , fue detenido la tarde del pasado sábado 8 de noviembre en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión ocurrió a las 16:37 horas en la colonia Los Reyes, entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar, sobre la avenida de los Reyes.

#FGRInforma | Con relación al segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, y quebrantó los principios obligatorios de… pic.twitter.com/A1DyHsydXG — FGR México (@FGRMexico) January 29, 2024

Autoridades no han revelado la detención del exagente del CISEN

La detención fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial y el exagente fue trasladado a la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado el motivo oficial de su captura, aunque fuentes judiciales confirmaron que Sánchez Ortega quedó a disposición de un juez federal.

¿Quién es Jorge Antonio Sánchez Ortega?

El nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega apareció por primera vez en 1994, cuando fue detenido el mismo día del asesinato de Colosio , ocurrido el 23 de marzo de ese mismo año en Lomas Taurinas, Tijuana.

En aquel momento, los agentes lo aseguraron porque su chamarra presentaba manchas de sangre del candidato priísta y la prueba de rodizonato de sodio —utilizada para detectar residuos de disparo— resultó positiva.

Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo liberó al día siguiente, al concluir que el arma homicida era la que portaba Mario Aburto Martínez, señalado como el único autor material del crimen.

Reapertura del caso y nueva orden de captura

El caso Colosio fue reabierto por la FGR en 2022, bajo la línea de investigación que plantea la posible existencia de un segundo tirador. En 2024, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, al considerar que había elementos suficientes para su probable responsabilidad en el homicidio.

El asesinato de Luis Donaldo Colosio , entonces candidato presidencial del PRI, marcó un punto de quiebre en la historia política de México. A más de tres décadas del magnicidio, la reciente detención del exagente del CISEN podría reactivar uno de los casos más polémicos de la historia reciente del país.

