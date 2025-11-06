Niegan libertad a “Doña Carlota”, adulta mayor que defendió su casa de presuntos invasores en Chalco 

El caso de " Doña Carlota " se ha convertido en uno de los más polémicos que hay en México en los últimos años. La adulta mayor se encuentra en prisión preventiva desde el 4 de abril por haber asesinado a dos presuntos invasores de casa en el municipio de Chalco, en el Estado de México.

Miles de personas exigen su libertad en redes sociales e incluso ha habido protestas exigiendo que, al menos, pueda llevar el proceso legal en prisión domiciliaria, pero un juez le negó esta posibilidad y la adulta mayor seguirá en el penal de Chalco hasta resolver su situación legal.

Pedían prisión domiciliaria para Doña Carlota

Fue el hijo de Doña Carlota quien solicitó esta medida ante las autoridades, argumentando que la salud de su madre se está deteriorando en prisión y que deberían darle libertad condicional para que pueda atender cualquier problema de salud.

Asimismo, los manifestantes exigían dejarla en libertad, argumentando que Carlota actuó en defensa de su hogar, buscando recuperar su hogar, luego de que las autoridades correspondientes no habían hecho nada para ayudarla.

Sin embargo, luego de la audiencia efectuada el jueves 6 de noviembre, un juez decidió negar esa opción y mantener a Doña Carlota en prisión preventiva en el penal de Chalco.

La "abuelita de Chalco", el complicado caso de Doña Carlota

El 1 de abril, Carlota fue captada en un video disparando contra presuntos invasores de casa. Ocurrió en una casa ubicada en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco.

En el ataque murieron dos hombres y un menor de edad resultó herido. Esto terminó en la detención de Carlota "N", así como en la detención de sus hijos, Eduardo "N", de 34 años, y de Mariana "N", de 51 años.

Ahora todos ellos enfrentan cargos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, podrían enfrentar entre 40 y 70 años de prisión.

