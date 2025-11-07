Detienen a “El Carretas”, objetivo prioritario ligado al robo de gas LP

Enrique "N", alias "El Carretas", detenido en operativo conjunto por delitos relacionados con gas LP y violencia en Puebla y Tlaxcala.

En un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado y autoridades estatales, fue capturado "El Carretas", considerado un objetivo prioritario tanto para el estado como para las autoridades federales.

¿De qué se acusa a "El Carretas"?

Según investigaciones derivadas de labores de inteligencia y trabajo de campo, "El Carretas" presuntamente lideraba un grupo delictivo dedicado a la extracción y comercialización ilegal de gas LP, conocido como "huachigas", en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala.

Además, se le vincula con múltiples hechos de violencia y robo a transporte de carga en el tramo que comprende Río Frío y San Martín Texmelucan. El grupo criminal bajo su mando también estaría involucrado en extorsiones y cobro de piso en municipios como San Martín Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, Españita, Benito Juárez y áreas cercanas a Tlaxcala.

La captura de este presunto líder criminal fue resultado de un intenso trabajo de inteligencia interinstitucional que involucró estrecha colaboración entre las autoridades estatales y federales.

