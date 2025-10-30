Semar rescata a 27 menores de edad en embarcación en Sinaloa; esto se sabe del caso

Elementos de la Secretaría de Marina ( Semar ) localizaron una embarcación que navegaba en la Terminal Dos de La Paz, Baja California Sur, en donde rescataron a 27 menores de edad y a un joven de 18 años, todos originarios de Chiapas.

Llegaron vía marítima a Topolobampo, en Sinaloa, en donde quedaron bajo resguardo de las autoridades; luego de interrogarlos, descubrieron que los menores se encontraban trabajando en campos agrícolas de forma ilegal.

Semar rescata a 27 menores de edad en operativo

Según las investigaciones de las autoridades, los menores rescatados laboraban en un campo agrícola en Valle Constitución, en Baja California , pero ninguno de ellos contaba con la autorización de sus padres.

El personal naval detectó anomalías laborales, por lo que separaron a los menores y los trasladaron al servicio de transportación marítima, conocido como "Ferry", para después enviarlos a su lugar de origen.

Antes de irse a Chiapas, se quedarán en un albergue, en el municipio de Ahome, en donde recibirán atención médica y alimentos, mientras se recopilan sus datos personales.

Abren investigación por menores de edad trabajando de forma ilegal

El vicefiscal general, Jesús Arnoldo Serra Castelo, informó que entrevistarán a cada uno de los menores para certificar su origen y la situación en la que se encontraban. También recordó que esta situación fue descubierta por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria de La Paz.

Las autoridades investigarán a fondo cómo llegaron a trabajar en Baja California y también realizarán una inspección en todos los ranchos agrícolas para detectar si existen menores de edad trabajando en dichas áreas.

