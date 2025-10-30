inklusion.png Sitio accesible
Crematorio de mascotas engaña a dueños y les entrega tierra

Los cuerpos de las mascotas fueron encontrados en un predio baldío que está cercano al crematorio; hasta el momento suman 50 denuncias ciudadanas.

Quintana Roo: Investigan crematorio de mascotas ilegal
@FGEQuintanaRoo/X
1 minutos de lectura.
Escrito por: Adriana Pacheco

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo investiga un crematorio de mascotas después de engañar a los dueños y entregarles tierra en vez de cenizas. La investigación comenzó después de que se encontraran los cadáveres de perros en estado de putrefacción en un predio cercano al lugar donde los incineraban.

Los cuerpos de los caninos fueron encontrados en un predio baldío localizado en la avenida Primo de Verdad, entre Universidad y Boulevard, en la colonia Barrio Bravo, en el municipio de Othón P. Blanco.

¿Cómo fueron los fraudes del crematorio de mascotas?

Las mascotas supuestamente habrían sido incineradas en un crematorio ubicado en Retorno Isla Contoy entre Héroes de Chapultepec y Guadalupe Victoria de la colonia Barrio Bravo.

Los clientes había pagado por el servicio de cremación de sus mascotas entre mil 500 y 2 mil 500 pesos, por paquetes que incluían los servicios de certificado, urna biodegradable, biocenizas, bolsita de liberación recuerdos y entrega de urna a domicilio. Además ofrecían servicios de tanatología y psicología gratuita, consultas médicas veterinarias, quimioterapia para mascotas y cirugías.

Tierra en lugar de cenizas en las urnas

De acuerdo con las primeras investigaciones, las personas que contrataron los servicios recibieron urnas, que en lugar de contener cenizas de sus mascotas tenían tierra y debido a ello, al crematorio se sumaron 50 denuncias ciudadanas.

Crematorio de mascotas operaba de manera ilegal

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, el crematorio no cuenta con licencia de funcionamiento y/o permisos municipales con giro de comercialización, motivo por el cual fue asegurado.

Tras este hecho, la fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sido de este establecimiento, acudan a las instalaciones del organismo para poner una denuncia.

