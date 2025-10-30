Detienen a “El Comandante”, presunto autor intelectual del asesinato de lso colombianos B-King y DJ Regio Clown

El pasado 22 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que los músicos colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown) fueron asesinados y hallaron sus restos en el Estado de México. Un mes después, ya hay varios detenidos implicados, uno de ellos Christopher "N", alias "El Comandante", presunto autor intelectual.

Los músicos desaparecieron desde el 16 de septiembre, la última vez que los vieron fue en Polanco, saliendo de un gimnasio. Después perdieron contacto con sus seres queridos y las autoridades comenzaron la búsqueda, sin embargo, aparecieron muertos días después.

Así va la investigación por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

La Fiscalía señala que el delito pudo estar relacionado con un entorno de narcotráfico, específicamente, en torno a la distribución y comercialización de narcóticos conocidos como "tusi" y "coco channel".

Hasta ahora, la Fiscalía ha detenido a 16 personas, 10 de ellos extranjeros, de Colombia, Venezuela, Cuba y España, por su presunta participación en el asesinato, ya sea como autores o partícipes.

Asimismo, "El Comandante" sería el autor intelectual del asesinato, mismo que habría engañado a las víctimas, haciéndoles creer que iban a hacer negocio juntos cuando, en realidad, los llevó directo a su muerte. Esto por instrucciones de otro criminal identificado como "El Apá" y "El Pantera".

Entre toda esta red criminal, "El Pantera" sería el líder, quien incluso habría amenazado a "El Comandante" y al "Apá", diciéndoles que no debían de estar en la Ciudad de México ni en el Estado de México hasta diciembre. De hecho, "El Pantera" habría sido quien ordenó asesinar a los músicos por problemas personales.

Ahora, "El Comandante" fue detenido, quien, según la Fiscalía, fue el encargado de controlar aspectos esenciales del asesinato, recibiendo, ganándose la confianza de las víctimas y finalmente entregándolos.

