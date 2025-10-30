Detienen a “El Tomate”, relacionado con secuestros y crimen organizado en Sonora

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , informó la detención de Martín Jesús 'N', alias "Tomate", integrante del grupo delictivo "Los Gigios", quien es catalogado como un objetivo prioritario en Sonora.

La detención de "El Tomate" se realizó en Nogales tras una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y la Secretaría de Marina (Semar).

¿De qué se le acusa a Martín Jesús 'N', "El Tomate"?

"El Tomate" está relacionado en delitos contra la salud y secuestro. Además, tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada , por lo que era importante su detención de manera urgente.

¿Cómo fue la detención de "El Tomate"?

Después de trabajos de inteligencia e investigación en Sonora los efectivos coordinaron accesiones operativas con las que identificaron a Martín 'N', integrante de un grupo delictivo que opera en la región y quien tenía su zona de operación en el municipio de Nogales.

Al realizar recorridos de reconocimiento, los elementos ubicaron al objetivo y le marcaron el alto. Durante la intervención le hallaron dosis de droga. Ante ello fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Otras detenciones en Sonora

El pasado 28 de octubre dos hombres presuntamente vinculados con una célula delictiva fueron detenidos en el municipio de Cajeme. Durante el operativo se realizó el aseguramiento de un arsenal, drogas y equipo táctico.

El material bélico y los hombres quedaron bajo resguardo del Ministerio Público en lo que las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.

