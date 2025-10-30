Detienen a expolicía y líder de grupo delictivo dedicado a extorsión y secuestro

Durante un operativo en Chiapas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de Tabasco y Chiapas detuvieron a un expolicía y líder de un grupo delictivo.

Detienen a expolicía de Tabasco por extorsión

Fue a través de recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social en Tuxtla Gutiérrez donde los policías identificaron a Leonardo "N" quien era investigado por su vinculación con un grupo delictivo. Se le leyeron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo “N”, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco.

Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en… pic.twitter.com/comU89hRfm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 30, 2025

¿De qué está acusado Leonardo "N"?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ), Omar García Harfuch informó que Leonardo "N" formaba parte de una célula delictiva dedicada a la extorsión a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco. El detenido se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021.

Índices de extorsión en México

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Púbñica ( ENVIPE ) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el delito de extorsión tuvo una tasa de 5 mil 971 por cada 100 mil habitantes y se ubica como uno de los delitos más frecuentes después del fraude y el robo.

La extorsión y el secuestro son los delitos con cifras ocultas más altas, es decir que muchos casos no son denunciados ante la autoridad. Según el reporte en 11.4 millones de hogares, al menos una persona fue victima de algún crimen, los más comunes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. A nivel nacional, los criminales afectaron a la ciudadanía con 269.6 millones de pesos el año pasado, equivalente al 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB).

