Descubren bodega de narcóticos en Ecatepec tras incendio en casa

Una bodega de narcóticos fue descubierta por elementos de la policía municipal tras un fuerte incendio en una vivienda de Los Héroes Ecatepec primera sección.

El incendio ocurrió luego de una explosión en la cerrada José María Morelos Norte, lo que provocó que vecinos del fraccionamiento llamaran a los cuerpos de emergencia.

¿Cómo fue el hallazgo de la bodega de narcóticos en Ecatepec?

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión presuntamente fue ocasionada por agentes químicos, pues en la bodega se hallaron aproximadamente 25 kilos de marihuana, contenedores cilíndricos de plástico pequeños y una careta con filtro.

La vivienda se encontraba vacía al momento en que los bomberos lograron apagar el fuego, lo que hace suponer a la policía que los ocupantes huyeron tras la explosión o que ellos mismos la ocasionaron para eliminar la evidencia.

Para atender la emergencia se solicitó el apoyo de la policía municipal, la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina y la Fiscalía de Justicia del Estado de México.

Decomisos de marihuana en Ecatepec

El pasado 8 de julio cuatro personas fueron detenidas en Ecatepec luego de un cateo a un inmueble en donde fueron hallados 481 dosis de drogas, entre ellas cocaína, marihuana y cristal. En el lugar también se encontraron básculas, cigarros y dinero en efectivo.

El decomiso se realizó en un domicilio ubicado en la calle Tokio, colonia Ciudad Oriente y se detuvo a Juan Carlos “N” de 26 años; Helcias “N” de 21 años y dos menores de edad.

