Detienen a dos mujeres por muerte de bebé en Baja California
Detienen a madre y amiga por muerte de bebé en Baja California, su nombre era Dayan Alejandro de solo 8 meses; falleció por traumatismo craneoencefálico.
- La Fiscalía de Baja California vinculó a proceso a una madre de 23 años y su amiga por la muerte de bebé en Tijuana
- Dayan Alejandro falleció de un traumatismo craneoencefálico en la colonia Guadalupe Victoria
- El menor de 8 meses fue dejado al cuidado de la amiga mientras la madre visitaba a la abuela
- El golpe fatal en la cabeza derivó en homicidio, violencia familiar y omisión de cuidados, según peritajes forenses
- Ambas mujeres enfrentan prisión preventiva justificada pues las investigaciones revelaron negligencia en el domicilio
- Además, el menor registró signos de abuso infantil y lesiones craneales graves
- Autoridades de Baja California recuperaron el cuerpo del menor en una funeraria, confirmando la causa de muerte por omisión y golpes