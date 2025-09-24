inklusion.png Sitio accesible
Seguridad
Detienen a dos mujeres por muerte de bebé en Baja California

Detienen a madre y amiga por muerte de bebé en Baja California, su nombre era Dayan Alejandro de solo 8 meses; falleció por traumatismo craneoencefálico.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • La Fiscalía de Baja California vinculó a proceso a una madre de 23 años y su amiga por la muerte de bebé en Tijuana
  • Dayan Alejandro falleció de un traumatismo craneoencefálico en la colonia Guadalupe Victoria
  • El menor de 8 meses fue dejado al cuidado de la amiga mientras la madre visitaba a la abuela
  • El golpe fatal en la cabeza derivó en homicidio, violencia familiar y omisión de cuidados, según peritajes forenses
  • Ambas mujeres enfrentan prisión preventiva justificada pues las investigaciones revelaron negligencia en el domicilio
  • Además, el menor registró signos de abuso infantil y lesiones craneales graves
  • Autoridades de Baja California recuperaron el cuerpo del menor en una funeraria, confirmando la causa de muerte por omisión y golpes
Baja California
