inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Seguridad
Video

Autoridades investigan la muerte de menor de edad en Durango; padre manda a hacer autopsia

Paloma Nicole, de 14 años, falleció por complicaciones durante una cirugía estética no autorizada; el padre denunció por negligencia y exige esclarecer el caso.

Compartir:
Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • La menor de edad Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 años, murió el 20 de septiembre de 2025 en Durango
  • Tuvo graves complicaciones tras una cirugía estética de implantes de senos, liposucción y lipotransferencia a glúteos, realizada sin consentimiento del padre Carlos Arellano.
  • El tutor denunció negligencia médica ante la Fiscalía de Durango, al descubrir cicatrices de la mamoplastia en la funeraria, tras que la madre Paloma ‘N’ ocultara el procedimiento alegando un aislamiento por COVID-19
  • La cirugía, presentada como “regalo” anticipado por los 15 años de la menor, fue ejecutada por el médico Víctor, pareja de la madre
  • La operación se llevó a cabo en una clínica privada que derivó en paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y coma inducido en el hospital
  • Autoridades investigan posible omisión de la madre, encubrimiento con certificado de defunción inicial por “enfermedad” y responsabilidad del hospital y personal administrativo
  • Ahora Carlos Arellano exige una autopsia de ley en el Semefo para determinar causas exactas de la muerte
Durango
Muertes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!