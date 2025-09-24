Autoridades investigan la muerte de menor de edad en Durango; padre manda a hacer autopsia

La menor de edad Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 años, murió el 20 de septiembre de 2025 en Durango
Tuvo graves complicaciones tras una cirugía estética de implantes de senos, liposucción y lipotransferencia a glúteos, realizada sin consentimiento del padre Carlos Arellano.
El tutor denunció negligencia médica ante la Fiscalía de Durango, al descubrir cicatrices de la mamoplastia en la funeraria, tras que la madre Paloma ‘N’ ocultara el procedimiento alegando un aislamiento por COVID-19
La cirugía, presentada como “regalo” anticipado por los 15 años de la menor, fue ejecutada por el médico Víctor, pareja de la madre
La operación se llevó a cabo en una clínica privada que derivó en paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y coma inducido en el hospital
Autoridades investigan posible omisión de la madre, encubrimiento con certificado de defunción inicial por “enfermedad” y responsabilidad del hospital y personal administrativo
Ahora Carlos Arellano exige una autopsia de ley en el Semefo para determinar causas exactas de la muerte