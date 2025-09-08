Operativo de la DEA deja 617 arrestos y toneladas de drogas incautadas al Cártel de Sinaloa

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció los resultados de una ofensiva operativa destinada a desmantelar al Cártel de Sinaloa , donde se detuvieron a 617 presuntos integrantes y generadores de violencia.

De acuerdo a lo que informaron por un comunicado de prensa este lunes 8 de septiembre, este grupo es una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo.

Resultados del operativo de la DEA

Entre el 25 y el 29 de agosto, agentes de la DEA en 23 divisiones de campo nacionales y siete regiones extranjeras llevaron a cabo acciones coordinadas que resultaron en 617 arrestos y la incautación de:



480 kilogramos de fentanilo en polvo

714 mil 707 pastillas falsas

Dos mil 209 kilogramos de metanfetamina

Siete mil 469 kilogramos de cocaína

16.55 kilogramos de heroína

Además, se incautaron 11 millones 111 mil 483 dólares en efectivo, así como un millón 697 mil 313 dólares en activos y 420 armas de fuego.

Colaboración internacional y enfoque integral

Este operativo fue el resultado de una colaboración estrecha entre agencias federales, estatales y locales en Estados Unidos, así como con “socios internacionales"; hasta el momento, se desconoce si participó el Gobierno de México en estas acciones.

Asimismo, se explicó que la DEA ha intensificado su enfoque en la ejecución de la ley, la recopilación de inteligencia y la cooperación internacional para desmantelar las redes del Cártel de Sinaloa .

Impacto del Cártel de Sinaloa en la seguridad pública y salud de EUA

El Cártel de Sinaloa ha sido identificado como una de las principales amenazas para la seguridad pública y la salud en Estados Unidos, además de ser señalados como una organización terrorista .

Ésta es responsable de una parte significativa de la producción y distribución de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína en el país.

La DEA ha señalado que “cada kilogramo de droga incautado, cada dólar confiscado y cada arresto realizado” representan vidas salvadas y comunidades protegidas.

La agencia ha reiterado su compromiso de no cesar hasta que este cártel mexicano sea desmantelado por completo: “Sigue siendo una de las amenazas más significativas para la seguridad pública, la salud pública y nuestra seguridad nacional”.

De acuerdo a la dependencia estadounidense, este operativo subraya el compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la violencia.

