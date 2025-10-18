Balacera en Acapulco deja un muerto y varios heridos

La mañana de este sábado 18 de octubre, un enfrentamiento armado en Guerrero dejó un saldo trágico, un agresor muerto, tres agentes lesionados y cuatro personas detenidas. Los hechos ocurrieron sobre la avenida del Taller, en la colonia El Roble, municipio de Acapulco, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron atacados por sujetos armados a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los agentes federales repelieron la agresión conforme a los protocolos, resultando heridos tres uniformados que actualmente reciben atención médica. La respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad permitió capturar a cuatro personas implicadas en los hechos.

Despliegue de seguridad tras el ataque en Acapulco

Tras el enfrentamiento, autoridades de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— desplegaron un operativo conjunto en la zona. Se implementaron patrullajes terrestres, recorridos pie tierra y sobrevuelos, además del monitoreo constante del C5 Acapulco para evitar nuevos incidentes.

El operativo busca no solo detener a más posibles responsables, sino también garantizar la seguridad de los habitantes de la colonia El Roble, una zona que fue escenario de diversos hechos violentos en los últimos meses.

Cuatro detenidos y una investigación en curso

Entre los detenidos se encuentra un hombre, presunto agresor, y tres mujeres señaladas por su probable participación en el ataque. Todos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su responsabilidad legal.

Las autoridades locales confirmaron que se mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar si está relacionado con grupos delictivos que operan en la región.

Lesionados fuera de peligro

Los tres elementos lesionados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se reportan estables y fuera de peligro. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero expresó su solidaridad con ellos y refrendó su compromiso con la protección de la ciudadanía.

El comunicado oficial concluye con el lema “Protegiendo a Guerrero, cercanos a ti”, destacando la cooperación entre instituciones para combatir todo acto delictivo que ponga en riesgo la paz social en Acapulco.

