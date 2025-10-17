Se registra riña en el Penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa; reportan fuerte operativo en la zona

Durante la tarde de este viernes 17 de octubre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa, dio a conocer que se registró una importante riña al interior del Penal de Aguaruto ubicado en Culiacán, lo cual generó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades locales dieron a conocer que la riña dentro del Centro Penitenciario ocurrió alrededor de las 13:40 horas de este viernes, por lo se implementó un operativo de seguridad en las inmediaciones del recinto.

Se desata balacera tras enfrentamiento entre reclusos del penal de Aguaruto [VIDEO] La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el enfrentamiento entre reclusos no dejó heridos ni personas fallecidas, pero se aseguraron armas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué pasó en el Penal de Aguaruto este 17 de octubre?

De acuerdo con medios locales de Culiacán, Sinaloa, fue cerca de las 14:00 horas de este 17 de octubre que se comenzó a registrar una intensa movilización de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en el Penal de Aguaruto.

Información dada a conocer por la misma SSP, señala que fue el Grupo Interinstitucional quien ingresó a la zona del conflicto para controlar la emergencia, en la cual habrían participado varios de los internos.

Tras varias horas de la información sobre la riña en el penal, las autoridades de Sinaloa dieron a conocer que el saldo del enfrentamiento fue de una persona sin vida y tres heridos.

TARJETA INFORMATIVA



La #SSPSinaloa informa que, este 17 de octubre de 2025, se suscitó una riña alrededor de las 13:40 horas en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán, la cual fue controlada por elementos del Grupo Interinstitucional.



Las autoridades se encuentran en… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 17, 2025

Se registra operativo de seguridad en el Centro Penitenciario

Hasta el momento se señala que las autoridades locales y federales mantienen un operativo en la zona del Panela de Aguaruto , esto con la finalidad de evitar más altercados entre los internos.

Las autoridades se encuentran en el lugar haciendo las revisiones pertinentes. La vialidad en las inmediaciones del penal se encuentran a libre tránsito”, se lee en la breve información emitida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Suman 4 riñas en el Penal de Aguaruto en lo que va del 2025

En lo que va de este 2025, al menos se han registrado cuatro riñas al interior del Penal de Aguaruto, pues ocurrieron enfrentamientos similares en junio y agosto de este mismo año dentro del Centro Penitenciario.

Fue el 26 de junio pasado, que se dio a conocer que derivado de una riña en el mismo penal, una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.