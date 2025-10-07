Delitos de extorsión aumentan 20% en México este 2025 pese a estrategia de seguridad

Los delitos y la inseguridad en México son un enorme problema que se hace presente en casi todos los aspectos de la vida diaria. En esta ocasión, la extorsión tuvo un alarmante aumento del 20% este 2025 en comparación al año pasado, según informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

Se registraron los delitos del periodo de enero a septiembre y el aumento de los mismos es considerable. El promedio diario en 2024 era de 24.51 delitos de extorsión y para este 2025 aumentó hasta un 29.60, por lo que el gobierno ha impulsado una estrategia nacional de seguridad contra este delito.

Delitos de extorsión aumentan en México

La Policía Federal, a través de un comunicado publicado en la página del Gobierno de México, informó cuáles son los delitos de extorsión más frecuentes. Este año, todos ellos han ido en aumento:



Extorsión directa. Cuando un delincuente se presenta fisicamente en un establecimiento o domicilio para amenazar a una persona

Cuando un delincuente se presenta fisicamente en un establecimiento o domicilio para amenazar a una persona Extorsión indirecta. Este delito se ha hecho cada vez más común; aunque la mayoría eran por teléfono, han tenido un incremento en mensajes de redes sociales, incluyendo WhatsApp:

Premios falsos. Engañan a las personas pidiendo dinero para recibir un “premio” que puede ser un auto, un viaje, una televisión o cualquier producto atractivo.

Secuestro virtual de un familiar.

Familiar en el extranjero pidiendo dinero o detenido.

Amenazas de muerte o secuestro.

Supuesto cobro de deudas.

Por si fuera poco, los adultos mayores son la población más afectada por los delitos de extorsión, ya que se ha demostrado que son el sector de la población que suele engañarse con mayor facilidad para que realicen algún tipo de pago.

Así va la estrategia de seguridad contra la extorsión

El plan del gobierno comenzó a implementarse el 6 de julio y, desde entonces, han recibido 59 mil 283 llamadas para denunciar extorsiones , algunas consumadas y otras no, para que sean investigadas y puedan dar con los responsables.

Hasta ahora, han detenido a 386 extorsionadores en 19 estados de la República Mexicana y han abierto 1986 carpetas de investigación por este delito en sus diferentes formas.