Detienen a Sergio Cano Correa, líder de célula ligada a La Familia Michoacana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la detención de Sergio Cano Correa, alias “D3", líder de una célula relacionada con el grupo criminal La Familia Michoacana .

El hombre fue detenido por fuerzas federales en la Ciudad de México (CDMX) a quien se le aseguraron drogas y un invernadero para la producción de marihuana en la alcaldía Iztacalco.

¿Cómo fue la detención de Sergio Cano Correa?

La SSPC señaló que luego de trabajos de investigación e inteligencia se ejecutaron órdenes de cateo donde fueron detenidos cuatro hombres y se aseguraron inmuebles que eran usado como bodegas e invernadero de marihuana . Se implementaron diferentes técnicas y recopilación de información para obtener información e identificar al líder de la organización.

Los inmuebles, que se encontraban en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. En los domicilios también se aseguraron dosis de droga, cartuchos útiles y un vehículo.

Invernadero de marihuana en Iztacalco

En el inmueble ubicado en Iztacalco se aseguraron dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo color amaillo, una báscula digital, un invernadero con mil 153 plantas de marihuana. Respecto al domicilio que se encuentra en la alcaldía Benito Juárez, se decomisaron 139 paquetes y un costar de 35 kilos de marihuana.

¿Qué autoridades participaron en el operativo?

El operativo se realizó en una acción conjunta entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país.

