Detienen a integrantes de células criminales dedicadas a la extorsión y narcotráfico

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que ocho personas fueron detenidas tras seis órdenes de cateo en Ciudad de México (CDMX), Morelos y Jalisco y son señalados de formar parte de células criminales dedicadas a la extorsión y al narcotráfico.

El operativo se llevó a cabo después de trabajos de investigación e inteligencia para detener a generadores de violencia en el país. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

🚨 #AlertaADN #OGH| Tras diversos operativos en la CDMX, Morelos y Jalisco, fuerzas federales detuvieron a ocho integrantes de células criminales vinculadas a la extorsión y narcotráfico; se les aseguraron armas, inmuebles y drogas https://t.co/Kaq46PeK7m — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 25, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo fue el operativo?

De acuerdo con la SSPC, una acción fue derivada de investigaciones sobre una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio en el Estado de México y Morelos. Al menos tres inmuebles eran usados por los integrantes de la célula criminal, dos en la Ciudad de México y uno más en Morelos.

Los inmuebles cateados se ubicaban en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y en Cuernavaca, Morelos. En ellos se detuvo a cinco personas, se aseguraron dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 15 mil dosis y cinco kilos de cocaína y más de un millón y medio de pesos, así como 11 equipos telefónicos y un vehículo.

Extorsión en Guadalajara, Jalisco

En otro evento, la SSPC informó que tres integrantes de una célula delictiva que operaba en Guadalajara y que se dedicaba a la extorsión en una plaza comercial, fueron detenidas tras órdenes de cateo en un inmueble y dos locales. Tras el operativo tres personas fueron detenidas y se aseguraron sustancias sólidas similares al cristal, además de 23 bolsas con marihuana.

Senado aprueba reforma para combatir la extorsión y esto es lo que significa [VIDEO] El Senado aprueba por unanimidad la reforma para combatir la extorsión que homologa penas, fortalece coordinación y persigue de oficio este delito en México.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.