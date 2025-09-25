inklusion.png Sitio accesible
Detienen a integrantes de células criminales dedicadas a la extorsión y narcotráfico

Tras los cateos realizados se aseguraron armas de fuego, drogas y dinero en efectivo; una de las células extorsionaba una plaza comercial en Guadalajara.

Escrito por: Adriana Pacheco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que ocho personas fueron detenidas tras seis órdenes de cateo en Ciudad de México (CDMX), Morelos y Jalisco y son señalados de formar parte de células criminales dedicadas a la extorsión y al narcotráfico.

El operativo se llevó a cabo después de trabajos de investigación e inteligencia para detener a generadores de violencia en el país. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Cómo fue el operativo?

De acuerdo con la SSPC, una acción fue derivada de investigaciones sobre una célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio en el Estado de México y Morelos. Al menos tres inmuebles eran usados por los integrantes de la célula criminal, dos en la Ciudad de México y uno más en Morelos.

Los inmuebles cateados se ubicaban en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán y en Cuernavaca, Morelos. En ellos se detuvo a cinco personas, se aseguraron dos armas de fuego cortas, dos cargadores, 15 mil dosis y cinco kilos de cocaína y más de un millón y medio de pesos, así como 11 equipos telefónicos y un vehículo.

Extorsión en Guadalajara, Jalisco

En otro evento, la SSPC informó que tres integrantes de una célula delictiva que operaba en Guadalajara y que se dedicaba a la extorsión en una plaza comercial, fueron detenidas tras órdenes de cateo en un inmueble y dos locales. Tras el operativo tres personas fueron detenidas y se aseguraron sustancias sólidas similares al cristal, además de 23 bolsas con marihuana.

