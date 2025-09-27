Tres policías de Rosarito, Baja California, fueron vinculados por el delito de secuestro

Se supone que están para cuidar a la ciudadanía, pero con acciones como esta, miles les tienen miedo. Tres hombres que eran elementos de la policía municipal de Rosarito, Baja California, fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

La Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la Fiscalía General de la República (FGR) informó la vincula ción a proceso de los expolicías municipales identificados como Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Vinculan a tres policías municipales de Rosarito por secuestro

Los detenidos enfrentarán el proceso penal por el delito “previsto y sancionado en los artículos 27 y 30 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Personas”.

La investigación lleva varios años en proceso; hay registro de que los tres detenidos tuvieron que ver con la desaparición de dos personas, una de ellas menor de edad, en el municipio de Rosarito en el 2020; fue hasta este 2025 que la Fiscalía logró dar pruebas suficientes para que un juez los vinculara a proceso.

#FGR obtuvo vinculación a proceso de Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, presuntos responsables del delito de desaparición forzada de personas. Al momento de los hechos, se desempeñaban como elementos activos de la Policía Municipal de Rosarito, BC.

▶️ https://t.co/l2SjMkW9Bi pic.twitter.com/WpxbLjhY9I — FGR México (@FGRMexico) September 27, 2025

¿Qué se sabe de los policías detenidos por secuestro en Rosarito?

Las investigaciones señalan que Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V” eran policías municipales en el 2020 y cometieron abusos de autoridad al privar ilegalmente de su libertad a al menos dos personas.

Actualmente, se encuentran en prisión preventiva justificada, una medida cautelar dictada por el juez y que seguirá hasta esclarecer su situación legal y determinar cuántos años tendrán que pasar en prisión por los delitos que cometieron.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.