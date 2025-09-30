Detienen en Badiraguato a “El Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que tras un operativo se logró la captura de Juan Pablo “N” alias “El Chuki”, objetivo prioritario de las autoridades de nuestro país por ser considerado como uno de los pilotos aviadores del Cártel de Sinaloa.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, que García Harfuch detalló que la captura de este sujeto se logró tras un operativo en el municipio de Badiraguato, Sinaloa lugar en el cual se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra.

¿De qué acusan a “El Chuki”?

Más allá de que “El Chuki” sea considerado como uno de los pilotos del Cártel de Sinaloa , organización criminal prioritaria por las autoridades de México y Estados Unidos (EUA), Juan Pablo “N” es acusado por el delito de tráfico de armas.

A través de un comunicado oficial del Gobierno de México, se detalló que Juan Pablo “N” era considerado como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades en nuestro país y en el extranjero, por lo cual su detención significa un golpe contra las organizaciones criminales.

¿Cómo fue el operativo para detener a “El Chiki”?

El operativo para la detención de este sujeto se logró tras la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

Se detalló que tras varios análisis e investigaciones sobre el piloto aviador , se localizaron diferentes domicilios y vehículos que utilizaba constantemente para sus traslados, por lo cual tras recorridos de vigilancia en la localidad de Surutato en Badiraguato, Sinaloa se logró identificarlo y marcarle el alto para cumplimentar la orden de aprehensión.

Juan Pablo “N” fue puesto a disposición de autoridades correspondientes

Tras estas acciones, Juan Pablo “N” escuchó sus derechos de ley para después ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes, las cuales determinarán su situación legal por los delitos que se le imputan.

Detienen a 3 extorsionadores en Tabasco

El anuncio sobre la detención de “El Chiki” se da al mismo tiempo que la misma SSPC informó sobre la captura de tres sujetos por los delitos de extorsión y cobro de piso en el estado de Tabasco.

Las autoridades de nuestro país detallaron que tras su detención, se aseguraron varias armas de fuego, así como dosis de droga.

