Reportan balacera en inmediaciones de estación de la Línea 2 del Metro CDMX hoy 26 de agosto

Este martes 26 de agosto, se reportó una balacera en las inmediaciones de una estación de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), en donde al menos una persona resultó lesionada.

Según los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando dos sujetos dispararon en contra de una persona en los alrededores de la estación Normal.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué sucedió en la estación Normal hoy 26 de agosto?

Las autoridades reportaron una balacera en el exterior de la estación Normal del Metro CDMX . Al parecer dos sujetos atacaron y asaltaron a una persona; después, ambos agresores corrieron hacia los vagones del metro de la Línea Azul.

Metro CDMX Reportan balacera en estaciónNormal de la Líne Azul del Metro CDMX.

Inmediatamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX ingresaron a las estaciones Normal y San Cosme de la Línea 2 del Metro CDMX para ubicar a los agresores.

Afortunadamente, no se registraron detonaciones dentro de las instalaciones del Metro CDMX. Y, aunque el avance de los trenes se detuvo por algunos momentos, ya está completamente normalizado el servicio.

En redes sociales, internautas reportaron que se había registrado una fuerte movilización policíaca, tanto en el exterior como en el interior de las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX .

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

