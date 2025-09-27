¿Tiene un brazo armado de La Luz del Mundo? Esto es lo que se sabe de Los Jazher

Más de 30 seguidores de La Luz del Mundo fueron detenidos en Vista Hermosa, Michoacán, por formar parte de “Jahzer”, guardia secreta de la iglesia.

Declararon estar preparados para el “fin del mundo” y entrenaban con equipo táctico para proteger líderes e instalaciones

y entrenaban con equipo táctico para proteger líderes e instalaciones Entre el arsenal asegurado había pistolas, cuchillos, chalecos, radios y armas de fuego de calibre .9 mm

El operativo involucró Guardia Civil, Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y policías municipales.

La detención ocurre días después de que el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, se declarara no culpable en Nueva York por delitos graves.

