Harfuch descarta participación de México en operativo de la DEA contra Cártel de Sinaloa

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que México haya participado en el operativo realizado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) contra el Cártel de Sinaloa , que resultó en detenciones y decomisos.

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch negó que las autoridades mexicanas participaran en una operación conjunta que involucró a siete regiones extranjeras y que concluyó en la captura de 600 personas y decomisos millonarios.

En México hemos tenido detenciones relevantes de manera permanente, relacionadas con el Cártel de Sinaloa, pero vinculadas a un operativo de la DEA, que involucre a México o haya sido internacional no hemos tenido ninguna operación en conjunto, dijo Omar García Harfuch después de dar a conocer el más reciente informe de seguridad.

¿Qué dijo la DEA sobre el operativo contra el Cártel de Sinaloa?

A través de un comunicado, la DEA señaló que en una ofensiva destinada a desmantelar al Cártel de Sinaloa se llevaron a cabo acciones coordinadas que resultaron en 617 arrestos y la incautación de 480 kilogramos de fentanilo en polvo, 714 mil 707 pastillas falsas, 2 mil 209 kilogramos de metanfetamina, 7 mil 469 kilogramos de cocaína y 16.55 kilogramos de heroína.

El megaoperativo internacional se realizó entre el 25 y 29 de agosto con el objetivo de debilitar las cadenas de distribución y financiamiento del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en todo el mundo, sobre todo en México.

Estados Unidos vs el Cártel de Sinaloa

La DEA define al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones más violentas y poderosas del mundo y la señala como la responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo , metanfetamina, cocaína y heroína.

¿Cuál es el alcance global del Cártel de Sinaloa?

Según Estados Unidos, la presencia del Cártel de Sinaloa se extiende a 40 países de América, Europa, Asia y Oceanía y sus redes abarcan desde producción hasta manufactura.

