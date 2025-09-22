PAN solicita juicio político contra Adán Augusto por vínculos con delincuentes en caso de “La Barredora”

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este lunes una solicitud de juicio político contra Adán Augusto López , coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta, debido a su presunta relación con el grupo delictivo “La Barredora”.

María Elena Pérez Jaén, diputada suplente por el PAN, fue quien presentó la demanda de juicio político contra Adán Augusto López Hernández, ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados en San Lázaro.

La diputada señaló que el juicio político consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso Federal, a partir de la denuncia de cualquier habitantes de México, es por eso que ella realizó esta petición en calidad de ciudadana.

¿Hay relación de Adán Augusto López con “La Barredora”?

En los últimos días, Adán Augusto López ha estado en el ojo del huracán, ya que Hernán Bermudez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración del morenista cuando era gobernador, fue detenido el 12 de septiembre por delitos de secuestro, extorsión y comandar el grupo criminal “La Barredora” .