Lanzan granada contra el Instituto Nacional de Migración de Michoacán

El Instituto Nacional de Migración en Morelia, Michoacán, fue evacuado de emergencia, después de que una granada de fragmentación fuera lanzada del exterior a la puerta de entrada. De acuerdo con los primeros reportes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán informó que el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos desactivó el explosivo de manera exitosa después del llamado de emergencia.

Esto es lo que se sabe de la granada en el Instituto Nacional de Migración

De acuerdo las primeras versiones, un hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, se acercó a la entrada del edificio y lanzó la granada para después darse a la fuga. El artefacto no explotó porque por fortuna no quitó el seguro. Ante el riesgo que representaba, el edificio fue evacuado rápidamente y reportado a la Policía de Morelia, quienes acordonaron el lugar para evita el paso de peatones y vehículos.

Al lugar llegaron por lo menos cinco patrullas de la Guardia Nacional , elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) y el comisario de la Policía Morelia, Pablo Alarcón.

¿Qué se sabe de la granada?

El comisario de la Policía Morelia, Pablo Alarcón, señaló a los medios de comunicación presentes en el lugar que no se trataba de una granada de las que se usan en la guerra, sino un explosivo “improvisado” y no explotó aunque el hombre sí trató de detonarla. El artefacto se “atoró" en la pared, lo que permitió a expertos en explosivos asegurarla de manera adecuada y retirarla del lugar.

Decomiso de artefactos explosivos en Michoacán

Defensa destruyó más de 700 artefactos explosivos improvisados en diferentes localidades del estado de Michoacán de mayo a julio. Dichos artefactos habrían sido sembrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

