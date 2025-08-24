Dictan dura sentencia a ‘El Jabón’ implicado en el secuestro y asesinato del hijo de Javier Sicilia

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez dictó una dura sentencia en contra de José Luis “L”, alias “El Jabón”, un delincuente implicado en el secuestro y asesinato del hijo del escritor Javier Sicilia, ocurrido en 2011.

A través de un comunicado, la FGR dio a conocer que José Luis “L” fue condenado a 293 años de prisión por su responsabilidad penal en diversos delitos federales; la justica llega 15 años después del asesinato del hijo del famoso escritor. Te contamos los detalles.

Dan más de 200 años de prisión al secuestrador del hijo de Javier Sicilia

En el comunicado de este domingo 24 de agosto, la FGR informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas obtuvo de un Juez, sentencia condenatoria en contra de José Luis “L”.

De acuerdo con lo dicho por la FGR, en 2011, “El Jabón”, junto con otros individuos armados que formaban parte de una organización criminal, privaron de su libertad a siete personas, en Jiutepec, Morelos. Entre ellas, se encontraba Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del famoso escritor.

Después, trasladaron a los secuestrados a una casa de seguridad en la colonia Villas del Descanso, en Jiutepec, donde los privaron de la vida.

Por estos hechos, el juez le impuso sentencia de 293 años de prisión y multa de dos millones 530 mil 386 pesos, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo mataron al hijo del escritor Javier Sicilia?

En 2011, un comando armado secuestró a siete personas en Jiutepec, Morelos. Según las autoridades, el mismo día, los delincuentes trasladaron a las víctimas a la colonia Villas del Descanso, en Jiutepec, donde las privaron de la vida.

Más tarde, los integrantes del grupo criminal trasladaron los cuerpos a un fraccionamiento del municipio de Temixco, donde fueron encontrados dentro de un vehículo.

Por este delito, un juez condenó, en 2024, a Julio de Jesús Radilla Hernández, alias el “Negro Radilla”, y Ángel Taboada Villanueva, alias “El Conejo” también relacionados con el secuestro y asesinato del hijo de Javier Sicilia; ambos recibieron una sentencia de más de 300 años de prisión.

¿Quién es Javier Sicilia?

Javier Sicilia es un poeta, novelista y ensayista mexicano que nació en la CDMX, en 1956. Tras el secuestro y asesinato de su hijo, Juan Francisco Sicilia, en 2011, se convirtió en un destacado activista por la paz.

El escritor de 69 años fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que puso en la mesa de debate el tema de la inseguridad en México. Por su trabajo, Javier Sicilia recibió el reconocimiento internacional de la revista Time, que lo nombró Persona del Año en 2011.

