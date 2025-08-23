Realizan cateos en Tlalpan y Coyoacán; confiscan droga valuada en más de 12 mdp

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), así como Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), ejecutaron dos órdenes de cateo en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, logrando asegurar un considerable cargamento de drogas que, estiman, representan un golpe total al crimen organizado de aproximadamente 12 millones de pesos.

¿Cómo fueron los cateos en Tlalpan y Coyoacán?

Las acciones derivaron tras varias investigaciones, tanto de gabinete como de campo, atendiendo reportes sobre posibles puntos de venta de drogas en las colonias Los Cipreses, en Tlalpan, y Pedregal de Carrasco, en Coyoacán. Con base en los datos obtenidos, el Ministerio Público solicitó a un Juez de Control las órdenes de cateo que fueron cumplimentadas por los elementos de seguridad.

¿Qué encontraron en los cateos en Tlalpan y Coyoacán?

En el primer inmueble, localizado en la calle Cerrada de Colibrí en Los Cipreses, Tlalpan, se decomisaron 20 kilogramos de metanfetamina, además de 30 tabiques forrados con cinta canela que contenían una sustancia similar a la cocaína.

Simultáneamente, en un edificio de departamentos en la avenida Libertad, colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacán, se aseguraron 600 dosis de cocaína, una bolsa con marihuana a granel y un celular.

Tras concluir con las diligencias, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones correspondientes.

Durante el operativo se respetaron los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y derechos humanos, aseguró la SSC.

Con este decomiso, y de confirmarse mediante peritajes la naturaleza de las sustancias, se impidió la venta de más de 500 mil dosis de metanfetamina que equivaldría a más de 5 millones 399 mil pesos; mientras que de la cocaína se impidió el tráfico de 60 mil dosis equivalentes a 6 millones 975 mil pesos en el mercado -indicó.

Finalmente, la SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de trabajar para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la capital.

¿Cómo reportar venta de droga en CDMX?

Si vives en la Ciudad de México y quieres reportar un delito de forma confidencial, puedes hacerlo llamando al número 089 de Denuncia Anónima.

Este servicio está disponible todos los días, las 24 horas, y puedes usarlo para reportar delitos como extorsión, venta de drogas, secuestro, violencia familiar, entre otros.

Cuando llamas, tu denuncia se envía de inmediato a las autoridades, quienes se encargan de investigar. Tu identidad siempre se mantiene en secreto.

