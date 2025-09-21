Aseguran 40 litros de combustible robado en un restaurante de Sonoyta, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó un operativo que terminó con el aseguramiento de 40 litros de hidrocarburo al interior de un restaurante ubicado en el kilómetro 14 de la carretera Sonoyta - San Luis Río Colorado.

Además del combustible robado, las autoridades también identificaron indicios de actividades ilícitas respecto al desvío de hidrocarburos, presuntamente, como lugar que podría servir de compra - venta de este producto obtenido de manera iguela.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Operativo en Sonoyta, Sonora

Así, en su tarjeta informativa la FJGES informó que se localizó un contenedor de 200 litros que contenía 40 litros de combustible robado , 26 bidones vacíos de 20 litros, dos bombas hidráulicas, tres mangueras y dos contenedores adicionales de 200 litros de capacidad.

El hidrocarburo fue asegurado junto con los demás objetos, con ello, comenzará una investigación para determinar la procedencia del combustible y la red de personas involucradas en el manejo de estos utensilios para una posible actividad criminal.

El operativo tuvo lugar en un pequeño restaurante que parecía inofensivo a simple vista. Se puede leer en la fachada “Burritos” y “Café La Antena”, con la particularidad de ser un lugar que abre las 24 horas, según su mensaje en la fachada del establecimiento.

Sin embargo, se especula con que, además de operar como un restaurante normal de carretera, también era un punto identificado de compra y venta de combustible robado, considerando el uso que le podrían dar a los contenedores encontrados en dicho espacio.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.